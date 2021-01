La storia contro Renzi comparsa sulla pagina Facebook di Conte e poi rimossa Errore o hackeraggio?

Leggi su open.online

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Unaufficiale del Presidente del Consiglio Giuseppepone seri dubbicomunicazione istituzionale o, addirittura,sicurezza informatica della sua gestione. Laè rimasta online per circa mezz’ora per poi essere, un tempo sufficiente agli utenti per salvare diversi screenshot da diffondere sui social per testimoniare il fatto. Il video, sotto riportato, ci arriva per gentile concessione dei gestori dellaPolithinks. Il tuo browser non supporta il tag iframe Lariportava un meme con i volti die Matteocon l’invito a iscriversi ...