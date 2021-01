La nuova via sono i nanoanticorpi. "Fermeranno anche le varianti Covid" (Di giovedì 14 gennaio 2021) Maria Sorbi Studio in corso all'università di Bonn. Rallentano invece i tempi dei monoclonali di Siena: "Slittano alla fine di marzo" Il piano vaccini, per traghettarci tutti fuori dall'incubo pandemia ha bisogno di una stampella. Fondamentale. Le speranze si accendono non solo sullo studio sugli anticorpi monoclonali in sperimentazione a Siena, ma anche su una nuova possibile terapia anti-Covid. Si tratta di nanoanticorpi, sviluppati lavorando su lama e alpaca, che impediscono l'ingresso del virus nelle cellule e sembrano funzionare anche in caso di mutazioni. A metterli a punto, i ricercatori svedesi dell'Istituto Karolinska, insieme a quelli dell'università di Bonn e dello Scripps Research Institute della California. A breve inizierà una sperimentazione clinica sull'uomo. Secondo ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 14 gennaio 2021) Maria Sorbi Studio in corso all'università di Bonn. Rallentano invece i tempi dei monoclonali di Siena: "Slittano alla fine di marzo" Il piano vaccini, per traghettarci tutti fuori dall'incubo pandemia ha bisogno di una stampella. Fondamentale. Le speranze si accendono non solo sullo studio sugli anticorpi monoclonali in sperimentazione a Siena, masu unapossibile terapia anti-. Si tratta di, sviluppati lavorando su lama e alpaca, che impediscono l'ingresso del virus nelle cellule e sembrano funzionarein caso di mutazioni. A metterli a punto, i ricercatori svedesi dell'Istituto Karolinska, insieme a quelli dell'università di Bonn e dello Scripps Research Institute della California. A breve inizierà una sperimentazione clinica sull'uomo. Secondo ...

RaiNews : 'Sceglierà Conte se dimettersi o no... ma la via maestra deve essere un nuovo voto e una nuova fiducia del Parlamen… - INFN_ : Identificata una nuova sorgente di lampi gamma veloci: molto probabilmente, una magnetar posizionata nelle vicinanz… - regionetoscana : #coronavirus #covid19 Entra in funzione in #Toscana la nuova centrale di ascolto Infocovid realizzata dall'Asl Tosc… - SebydeBV : sLoad: rilevata in Italia nuova campagna di malspam via PEC - DanyColantuono : RT @gazzettamodena: Modena Nuova via alla Madonnina Lo stop dei residenti: «Il traffico aumenterà» -

Ultime Notizie dalla rete : nuova via Agenzia delle Entrate, nuova via di accesso con CIE, la Carta d’Identità Elettronica QuiFinanza Lancia Ypsilon 0.9 TwinAir 85 CV 5 porte Metano Ecochic Silver del 2014 usata a Gubbio

Annuncio vendita Lancia Ypsilon 0.9 TwinAir 85 CV 5 porte Metano Ecochic Silver usata del 2014 a Gubbio, Perugia nella sezione Auto usate di Automoto.it ...

Il nuovo decreto: niente spostamenti fra regioni fino al 15 febbraio e via libera all’area «bianca»

Sono le principali novità introdotte con il decreto legge approvato dal Governo con il quale lo stato di emergenza viene prorogato al 30 aprile 2021 ...

Annuncio vendita Lancia Ypsilon 0.9 TwinAir 85 CV 5 porte Metano Ecochic Silver usata del 2014 a Gubbio, Perugia nella sezione Auto usate di Automoto.it ...Sono le principali novità introdotte con il decreto legge approvato dal Governo con il quale lo stato di emergenza viene prorogato al 30 aprile 2021 ...