Il Centrafrica rischia di diventare un' altra Somalia

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Dal saccheggio delle risorse all'avanzata dei ribelli, dalla Jihad ai cambiamenti climatici... Nella Repubblicana ci sono tutti gli ingredienti per un cocktail esplosivo. Padre Giulio Albanese, missionario comboniano, lancia l'allarme: «Se non si trova una soluzione diplomatica, Bangui può precipitare nella totale anarchia». E denuncia: «Questo Paese straordinariamente ricco è diventato un boccone appetitoso per le potenze straniere: oltre alla Francia, la Russia e la Cina». La Repubblicana negli anni Settanta era entrata nell'immaginario collettivo a causa di Jean-Bedel Bokassa, l'autoproclamato imperatore accusato di cannibalismo. Poi è sparita dai radar. Invece continua a essere terreno di conquista, martoriato da soprusi, prevaricazioni e brutalità. Negli ultimi mesi la situazione si è di nuovo aggravata. Lo scorso 27 ...