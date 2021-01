Giuseppe Conte | caccia ai responsabili anche in Iv | ne servono 15 | in palio posti da ministro

matteorenzi : Per chi critica senza aver ascoltato o letto, qui la lettera integrale di @TeresaBellanova, @ElenaBonetti e… - ettore_licheri : Io sto con Giuseppe Conte. Di altri non mi fido. Con lui abbiamo strappato questi soldi all’Europa con lui voglio s… - Patty_LAbbate : Il mio presidente è Giuseppe Conte. #AvanticonConte @GiuseppeConteIT - Sandro05005487 : Giuseppe Conte è nettamente il miglior Presidente del Consiglio che l'italia abbia mai avuto. #avanticonGiuseppeConte - ilduca81875061 : RT @tempoweb: C'è ancora la Costituzione? Davide Faraone asfalta Conte #davidefaraone #costituzione #iltempoquotidiano -

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppe Conte

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "C'è una grandissima preoccupazione", dice Andrea Orlando entrando al Nazareno. A breve si riunirà l'ufficio politico dem con Nicola Zingaretti, capodelegazione, capigruppo ...Germany bond yield spread widens to 110 bps * German yields dip for second day in a row * Euro zone periphery govt bond yields ...