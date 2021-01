Dpcm 15 gennaio 2021 spostamenti e seconde case | le nuove regole

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Ildel 15è alle porte: tra ‘macchie’ di colore e restrizioni più o meno rigide, l’Italia si prepara ad allinearsi alle. Daglialle, dai ristoranti alle visite ai congiunti: cosa cambia a partire dal 16? La novità più importante dell’imminentepare essere l’introduzione di un nuovo colore: la zona bianca, finora non contemplata, andrà ad affiancare l’ormai famoso tris “rosso-arancione-giallo”. Si tratta sicuramente della zona più ambita, un’area di cui non sarà facile far parte. Per entrare in questa fascia bisognerà infatti minimizzare il rischio di contagio. Leggi anche >> In arrivo la zona bianca, cosa prevede: le prime regioni che possono ...