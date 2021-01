Doppietta della Spal sul Sassuolo: ora ai quarti c'è la Juventus (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il sogno della Spal di Marino continua: dopo Bari, Monza e Crotone è riuscita ad eliminare anche il Sassuolo di De Zerbi, espugnando il Mapei Stadium grazie alle reti dell'ex Missiroli e di Dickmann. ... Leggi su globalist (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il sognodi Marino continua: dopo Bari, Monza e Crotone è riuscita ad eliminare anche ildi De Zerbi, espugnando il Mapei Stadium grazie alle reti dell'ex Missiroli e di Dickmann. ...

Dopo la vittoria per 2 a 0, la Spal è attesa dalla difficile sfida contro i bianconeri nel prossimo turno di Coppa Italia.

