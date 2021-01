Derby, Montesano ad Arcuri: “Noi speriamo di rovinarglielo, l’umore..e che Renzi faccia il resto!'” (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Noi laziali speriamo di rovinarglielo, l’umore… e che Renzi faccia il resto! Je do’ ‘sta bella nova! Lazio Viva”. Così Enrico Montesano all’Adnkronos risponde ‘a tono’ al commissario straordinario all’emergenza coronavirus Domenico Arcuri, che oggi in una conferenza stampa si è augurato “ardentemente” che la Roma vinca il Derby contro la Lazio in programma domani perché così “miglioreremmo il nostro umore”, suscitando non poche polemiche. Funweek. Leggi su funweek (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Noi lazialidi… e cheilJe do’ ‘sta bella nova! Lazio Viva”. Così Enricoall’Adnkronos risponde ‘a tono’ al commissario straordinario all’emergenza coronavirus Domenico, che oggi in una conferenza stampa si è augurato “ardentemente” che la Roma vinca ilcontro la Lazio in programma domani perché così “miglioreremmo il nostro umore”, suscitando non poche polemiche. Funweek.

francescomaxtu : RT @Adnkronos: Derby, Montesano ad Arcuri: 'Noi speriamo di rovinarglielo, l'umore..e che Renzi faccia il resto!' - giovannicoviel1 : RT @Adnkronos: Derby, Montesano ad Arcuri: 'Noi speriamo di rovinarglielo, l'umore..e che Renzi faccia il resto!' - Adnkronos : Derby, Montesano ad Arcuri: 'Noi speriamo di rovinarglielo, l'umore..e che Renzi faccia il resto!'… - cisky1981 : @Emanueledg @Peppe_Bosin @Ari1927 @barbapress @SilviaStrada1 Pure Montesano non scherza - abboapk : RT @Adnkronos: #Derby #LazioRoma, #Montesano: 'In questo momento migliore la Roma, ma noi non ci arrendiamo mai...' -

Ultime Notizie dalla rete : Derby Montesano Derby Lazio-Roma, Montesano: "In questo momento... Adnkronos Montesano: “Derby senza pubblico mai nella storia, sarà lunare”

MONTESANO DERBY PUBBLICO – “Sarà un derby lunare, perché la parte più bella del derby era il prepartita. I tifosi fanno il vero spettacolo nel derby, e tutto questo non ci sarà, e sarà abbastanza aset ...

Diretta/ Giana Erminio Pergolettese (risultato 1-0) streaming video tv: Perna!

Diretta Giana Erminio Pergolettese. Streaming video e tv del match valevole per la diciottesima giornata d'andata del campionato di Serie C ...

MONTESANO DERBY PUBBLICO – “Sarà un derby lunare, perché la parte più bella del derby era il prepartita. I tifosi fanno il vero spettacolo nel derby, e tutto questo non ci sarà, e sarà abbastanza aset ...Diretta Giana Erminio Pergolettese. Streaming video e tv del match valevole per la diciottesima giornata d'andata del campionato di Serie C ...