Crisi di Governo, Montecitorio sospende i lavori. Fico: "Serve un percorso ordinato e responsabile. Conte riferisca in Aula" (Di giovedì 14 gennaio 2021) Sospesi i lavori della Camera, alla luce della Crisi di Governo aperta ieri con le dimissioni delle ministre di Italia Viva Teresa Bellanova ed Elena Bonetti (leggi l'articolo). Da tutti i gruppi è stata condivisa la richiesta che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferisca in Aula. "Aderisco alla proposta di convocare a breve una capigruppo, anche per stabilire un percorso ordinato e responsabile in questo momento così drammatico. Contatterò il presidente Conte per la richiesta di venire in Aula" ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico. L'articolo LA NOTIZIA.

