Coppa Italia 2020/2021, quarti di finale: tabellone e accoppiamenti (Di venerdì 15 gennaio 2021) La Coppa Italia 2020/2021 entra nel vivo e i quarti di finale del torneo nazionale sono ormai alle porte. Tanti i possibili derby in vista. Possibile incrocio in semifinale tra Roma e Lazio che prima però dovranno vedersela con Spezia e Parma e successivamente ed eventualmente con una tra Napoli-Empoli e Atalanta-Cagliari. Possibile sfida ai quarti tra Milan e Inter impegnate contro Torino e Fiorentina. La Juventus di Pirlo dovrà vedersela col Genoa e in caso di passaggio del turno con una tra Sassuolo e Spal. tabellone OTTAVI tabellone quarti DI finale Atalanta-Lazio/Parma Napoli-Roma/Spezia Juventus-Spal Inter-Milan SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 15 gennaio 2021) Laentra nel vivo e ididel torneo nazionale sono ormai alle porte. Tanti i possibili derby in vista. Possibile incrocio in semitra Roma e Lazio che prima però dovranno vedersela con Spezia e Parma e successivamente ed eventualmente con una tra Napoli-Empoli e Atalanta-Cagliari. Possibile sfida aitra Milan e Inter impegnate contro Torino e Fiorentina. La Juventus di Pirlo dovrà vedersela col Genoa e in caso di passaggio del turno con una tra Sassuolo e Spal.OTTAVIDIAtalanta-Lazio/Parma Napoli-Roma/Spezia Juventus-Spal Inter-Milan SportFace.

