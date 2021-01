Coppa Italia 2020/2021, la Spal vola ai quarti di finale: Sassuolo battuto 0-2 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il Sassuolo perde nel derby emiliano contro la Spal, valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2020/2021. Al Mapei Stadium i ragazzi di Marino vincono 2-0 e conquistano i quarti di finale che giocheranno il 27 gennaio contro la Juventus di Pirlo. Match bloccato sullo 0-0 alla fine del primo tempo; nella seconda frazione cambia lo scenario della partita con l’espulsione di Djuricic dopo quattro minuti e il vantaggio quasi immediato della Spal con Missiroli. Dickmann regala il passaggio del turno segnando il gol del raddoppio. Il Sassuolo di De Zerbi inizia l’avventura in Coppa Italia contro la Spal di Pasquale Marino: la squadra di Ferrara è ... Leggi su sportface (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ilperde nel derby emiliano contro la, valido per gli ottavi didella. Al Mapei Stadium i ragazzi di Marino vincono 2-0 e conquistano idiche giocheranno il 27 gennaio contro la Juventus di Pirlo. Match bloccato sullo 0-0 alla fine del primo tempo; nella seconda frazione cambia lo scenario della partita con l’espulsione di Djuricic dopo quattro minuti e il vantaggio quasi immediato dellacon Missiroli. Dickmann regala il passaggio del turno segnando il gol del raddoppio. Ildi De Zerbi inizia l’avventura incontro ladi Pasquale Marino: la squadra di Ferrara è ...

