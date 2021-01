Chi è Meité | un centrocampista in più per le rotazioni di Pioli

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Il primo rinforzo di gennaio del Milan di Stefanosarà Souhailo. Il, classe 1994, arriverà in rossonero dal Torino, come anticipato, con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, per un’operazione totale di circa 10 milioni. Dopo un anno, quindi, il Milan chiude per ilfrancese di origini ivoriane. Era il gennaio 2020 quando i rossoneri iniziarono i loro sondaggi per il giocatore, lasciato poi un altro anno a maturare in granata. Che tipo dipotrà avere a disposizioneè un mediano per eccellenza, dotato di grande fisicità, molto duttile sia in un centrocampo a 3 che a 2. La sua maggiore qualità è l’ottima affidabilità in fase difensiva, è in possesso anche di una buona visione di gioco ...