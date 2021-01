About a song: Venere e Marte di Takagi & Ketra feat. Marco Mengoni e Frah Quintale (Di giovedì 14 gennaio 2021) Venere e Marte è il nuovo singolo di Takagi & Ketra feat. Marco Mengoni e Frah Quintale, una canzone scritta insieme a Federica Abbate e Cheope che parla di un amore cosmico, la storia di due persone che si promettono un amore eterno. Leggi su vanityfair (Di giovedì 14 gennaio 2021) Venere e Marte è il nuovo singolo di Takagi & Ketra feat. Marco Mengoni e Frah Quintale, una canzone scritta insieme a Federica Abbate e Cheope che parla di un amore cosmico, la storia di due persone che si promettono un amore eterno.

La società ha acquisito i 145 brani scritti dalla cantante colombiana. Shakira ha venduto il suo catalogo musicale a Hipgnosis Songs. L’affare multimilionario con la cantante colombiana è soltanto l’u ...

La musica si fa “preghiera”: Luciano Nardozza reinterpreta “Hallelujah”. Video diretto da Lorenzo Carone

Una collaborazione spontanea tutta lucana (e corletana) per guardare al 2021 (e ai suoi dualismi e fragilità) con bellezza e forza.

La società ha acquisito i 145 brani scritti dalla cantante colombiana. Shakira ha venduto il suo catalogo musicale a Hipgnosis Songs. L'affare multimilionario con la cantante colombiana è soltanto l'u ...Una collaborazione spontanea tutta lucana (e corletana) per guardare al 2021 (e ai suoi dualismi e fragilità) con bellezza e forza.