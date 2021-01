Tecnologie CCUS | così Saipem trasforma la CO2 da problema a risorsa

Leggi su newsagent

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Dallo stoccaggio in depositi sottomarini alla produzione di urea: viaggio nel mondo delleattraverso gli ultimi progettire la CO2 prodotta dalle attività umane, daclimatico aper lo sviluppo sostenibile. È quello che cercano di fare oggi le, acronimo delle parole inglesi Carbon, Capture, Utilisation and Storage. Ne sono un esempio le soluzioni firmate, azienda in grado di padroneggiare oggi l’intera catena della cattura e riutilizzo dell’anidride carbonica grazie al suo solido background maturato nel settore oil&gas. La società sta da tempo costruendo un ricco portafoglio tecnologico in questo segmento con cui accompagnare la transizione energetica.. Tra ...