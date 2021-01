Sampdoria, Ferrero arrabbiato: discorso alla squadra a Bogliasco (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La sconfitta contro lo Spezia ha fatto arrabbiare il presidente Massimo Ferrero: il numero uno doriano, ieri a Bogliasco, ha parlato alla squadra La sconfitta contro lo Spezia è un boccone amaro da digerire. Non solo per il risultato, ma soprattutto per come è maturato. La Sampdoria è apparsa scarica, poco incisiva e determinata. Lo ha sottolineato Claudio Ranieri: persi tutti i contrasti e tutte le seconde palle. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria VAI SU SAMPNEWS24 Anche il presidente Massimo Ferrero, a quanto rivela La Repubblica, non ha preso bene la sconfitta. Il patron blucerchiato è convinto di avere una squadra da ottavo posto e durante la visita di ieri ha Bogliasco lo ha ribadito alla ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La sconfitta contro lo Spezia ha fatto arrabbiare il presidente Massimo: il numero uno doriano, ieri a, ha parlatoLa sconfitta contro lo Spezia è un boccone amaro da digerire. Non solo per il risultato, ma soprattutto per come è maturato. Laè apparsa scarica, poco incisiva e determinata. Lo ha sottolineato Claudio Ranieri: persi tutti i contrasti e tutte le seconde palle. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU SAMPNEWS24 Anche il presidente Massimo, a quanto rivela La Repubblica, non ha preso bene la sconfitta. Il patron blucerchiato è convinto di avere unada ottavo posto e durante la visita di ieri halo ha ribadito...

Nzola trascina lo Spezia: Sampdoria ko. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nella ripresa, al 61’, lo Spezia si riporta in vantaggio: Thorsby travolge Pobega sugli sviluppi di un cross e dagli undici metri Nzola non sbaglia. La NUOVA CLASSIFICA: Milan 40, Inter 37, Roma, Juve ...

