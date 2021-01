Rafia titolare in Juve-Genoa? L’idea di Pirlo per la Coppa Italia (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Rafia titolare in Juve Genoa? L’idea di Pirlo per la Coppa Italia. Il trequartista tunisino potrebbe essere schierato a sorpresa dall’inizio Una delle idee di Pirlo in vista del match di questa sera è il possibile schieramento nella formazione titolare di Hamza Rafia, trequartista tunisino che in questa stagione sta incantando in Under 23 e che è entrato regolarmente in bolla. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JuveNTUS VAI SU JuveNEWS24 Il classe 1999 ex Lione potrebbe agire in un ruolo alla Ramsey tra esterno di centrocampo e sottopunta. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021)indiper la. Il trequartista tunisino potrebbe essere schierato a sorpresa dall’inizio Una delle idee diin vista del match di questa sera è il possibile schieramento nella formazionedi Hamza, trequartista tunisino che in questa stagione sta incantando in Under 23 e che è entrato regolarmente in bolla. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLANTUS VAI SUNEWS24 Il classe 1999 ex Lione potrebbe agire in un ruolo alla Ramsey tra esterno di centrocampo e sottopunta. Leggi su Calcionews24.com

junews24com : Rafia titolare in Juve-Genoa? L'idea di Pirlo per la Coppa Italia - - antonioamodio15 : @ithinkimokayx @GiovaAlbanese Rafia per me potrebbe addirittura esordire da titolare. -

Ultime Notizie dalla rete : Rafia titolare Rafia titolare in Juve-Genoa? L’idea di Pirlo per la Coppa Italia Juventus News 24 Rafia titolare in Juve-Genoa? L’idea di Pirlo per la Coppa Italia

Rafia titolare in Juve Genoa? L’idea di Pirlo per la Coppa Italia. Il trequartista tunisino potrebbe essere schierato a sorpresa dall’inizio ...

La Stampa - Turnover scontato per Pirlo. Torna Chiellini, c'è Dragusin

La Stampa ipotizza l'undici anti-Genoa di Andrea Pirlo. Turnover scontato, ma il tecnico regala poche anticipazioni: il ritorno di Chiellini dopo l’infortunio - ultima da titolare il ...

Rafia titolare in Juve Genoa? L’idea di Pirlo per la Coppa Italia. Il trequartista tunisino potrebbe essere schierato a sorpresa dall’inizio ...La Stampa ipotizza l'undici anti-Genoa di Andrea Pirlo. Turnover scontato, ma il tecnico regala poche anticipazioni: il ritorno di Chiellini dopo l’infortunio - ultima da titolare il ...