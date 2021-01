"O Conte si dimette o viene in Parlamento a chiedere la fiducia". La destra non fa sconti (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Non si può fare la crisi in televisione. Bisogna parlamentarizzarla, fare chiarezza. O Conte si dimette o si presenta domani in Parlamento per chiedere la fiducia” tuona Matteo Salvini durante il vertice del centrodestra. Che non stappa (ancora) lo champagne, come si duole il Pd, ma si gode lo spettacolo “con i popcorn”, come ammette Gaetano Quagliariello. Appena Matteo Renzi apre la crisi, sconfessando le voci di accordo in extremis nella maggioranza, l’opposizione si riunisce negli uffici leghisti di Montecitorio: con l’ex vicepremier ci sono Giorgia Meloni, Antonio Tajani e i “piccoli, Giovanni Toti (leader di “Cambiamo”), l’Udc Lorenzo Cesa, Maurizio Lupi di “Noi con l’Italia”. Vogliono “mostrare compattezza di fronte a un centrosinistra litigioso”. E stanare ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Non si può fare la crisi in televisione. Bisogna parlamentarizzarla, fare chiarezza. Osio si presenta domani inperla” tuona Matteo Salvini durante il vertice del centro. Che non stappa (ancora) lo champagne, come si duole il Pd, ma si gode lo spettacolo “con i popcorn”, come ammette Gaetano Quagliariello. Appena Matteo Renzi apre la crisi, sconfessando le voci di accordo in extremis nella maggioranza, l’opposizione si riunisce negli uffici leghisti di Montecitorio: con l’ex vicepremier ci sono Giorgia Meloni, Antonio Tajani e i “piccoli, Giovanni Toti (leader di “Cambiamo”), l’Udc Lorenzo Cesa, Maurizio Lupi di “Noi con l’Italia”. Vogliono “mostrare compattezza di fronte a un centrosinistra litigioso”. E stanare ...

