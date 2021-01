Negli Stati Uniti è stata eseguita la prima condanna a morte di una donna dal 1953 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Negli Stati Uniti è stata eseguita la condanna a morte di Lisa Montgomery, 52 anni, dopo il via libera della Corte suprema. Si tratta della prima esecuzione federale di una detenuta Negli Stati Uniti da quasi settant’anni. La donna è stata uccisa con iniezione letale in un’esecuzione federale. Lo comunica il Dipartimento di Giustizia americano. L’esecuzione era stata sospesa ieri per consentire una perizia psichiatrica sulla donna, ma questa notte è stata portata a termine al Federal Correctional Complex di Terre Haute, nell’Indiana. Nel dicembre 2004 Montgomery uccise la 23enne Bobbie Jo Stinnett, asportando il ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 13 gennaio 2021)ladi Lisa Montgomery, 52 anni, dopo il via libera della Corte suprema. Si tratta dellaesecuzione federale di una detenutada quasi settant’anni. Lauccisa con iniezione letale in un’esecuzione federale. Lo comunica il Dipartimento di Giustizia americano. L’esecuzione erasospesa ieri per consentire una perizia psichiatrica sulla, ma questa notte èportata a termine al Federal Correctional Complex di Terre Haute, nell’Indiana. Nel dicembre 2004 Montgomery uccise la 23enne Bobbie Jo Stinnett, asportando il ...

