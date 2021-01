Napoli | camper trasformato in negozio della droga | arrestato 21enne

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– I carabinieristazione di Capodimonte hannoun giovanedi Villaricca, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione dia fini di spaccio. Il giovane è stato trovato a bordo di un, utilizzato verosimilmente come abitazione itinerante, all’interno del quale sono state trovate ingenti quantità di sostanze stupefacenti: 124 grammi di anfetamina, un panetto di hashish di 62 grammi circa, 54,8 grammi di ketamina, 6 grammi di marijuana, una carica di acido ed una pasticca di ecstasy. Ilè ora in attesa di giudizio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.