My Beauty Whisper | il boom dell’app sulla bellezza

Sono passati circa tre mesi da quando è stata lanciata, e già sta scalando posizioni nella classifica delle applicazioni più popolari tra l'utenza. Stiamo parlando di My Beauty Whisper, la piattaforma per dispositivi mobili che dà l'opportunità di usufruire gratuitamente di consulenze di bellezza gestite da un team di esperti formati dai responsabili del progetto.

L’app lanciata a ottobre scorso sta registrando crescite importanti di utenti e punta ad arrivare a 100 persone impiegate nel progetto dalle 40 attuali ...

Stiamo parlando di My Beauty Whisper, la piattaforma per dispositivi mobili che dà l’opportunità di usufruire gratuitamente di consulenze di bellezza gestite da un team di esperti formati dai ...L’app lanciata a ottobre scorso sta registrando crescite importanti di utenti e punta ad arrivare a 100 persone impiegate nel progetto dalle 40 attuali ...