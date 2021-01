Mkhitaryan: “Rinnovo? Presto ne parleremo. Ora testa alla Lazio” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Henrik Mkhitaryan, uno dei principali protagonisti della Roma di questa stagione, ha parlato così in un’intervista a Repubblica: “Cosa ho pensato quando mi hanno detto ‘vai alla Roma?’ Che era un possibilità per dimostrare di poter ancora giocare bene. La Roma ha creduto in me, si vede da come gioco che qui sono felice, no?Rinnovo? Non c’è stato tempo di parlarne, in pochi giorni abbiamo avuto l’Inter e ora la Lazio. Presto ne parleremo”. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Henrik, uno dei principali protagonisti della Roma di questa stagione, ha parlato così in un’intervista a Repubblica: “Cosa ho pensato quando mi hanno detto ‘vaiRoma?’ Che era un possibilità per dimostrare di poter ancora giocare bene. La Roma ha creduto in me, si vede da come gioco che qui sono felice, no?? Non c’è stato tempo di parlarne, in pochi giorni abbiamo avuto l’Inter e ora lane”. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

ilRomanistaweb : ??#Mkhitaryan: 'I #Friedkin sono sempre vicini alla squadra. Il fatto che #Pallotta non ci fosse non deve essere un… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Mkhitaryan, appuntamento per il rinnovo: 'Roma, presto ne parleremo. Ora c'è il derby con la Lazio' - TuttoMercatoWeb : Mkhitaryan, appuntamento per il rinnovo: 'Roma, presto ne parleremo. Ora c'è il derby con la Lazio' - DiMarzio : #ASRoma | #Mkhitaryan conferma: 'Presto parleremo del rinnovo' - infoitsport : Mkhitaryan, retroscena sul rinnovo: l’armeno avrà l’ultima parola sulla firma finale -