Lisa Montgomery è morta | uccisa nella notte con iniezione letale

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Era stata condannata alla pena capitale. Nel dicembre 2004 uccise la 23enne Bobbie Jo Stinnett, rimuovendo il bambino dal grembo della donna e poi tentando di far passare per suo il neonato

L'esecuzione di Lisa Montgomery, l'unica donna nel braccio della morte federale, è stata sospesa. Le ultime ore di Lisa Montgomery, veglia di preghiera per la condannata. Lisa Montgomery è stata giustiziata. Eseguita la condanna di Lisa Montgomery: nessuna detenuta federale era stata giustiziata dal 1953

Lisa Montgomery era stata condannata a morte per aver strangolato una donna incinta, Bobbie Jo Stinnett, nello stato del Missouri e aver letteralmente tagliato la bambina dal suo grembo. Lisa, 52 anni ...La donna, la prima a essere messa a morte negli Stati Uniti in 70 anni, è stata uccisa con una iniezione letale in un'esecuzione federale. Ha ricevuto l'iniezione letale nel carcere di Terre Haute. La ...