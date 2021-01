L’impresa di Fran Jones | la tennista con 8 dita va agli Australian Open

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Si chiama Francesca, per tutti Fran, Jones e forse la sentite nominare per la prima volta. Non l’ultima però perché ha compiuto un’impresa che ha dell’eccezionale e che la porterà a nuove sfide. Questa tennista ventenne si è qualificata per partecipare agli Australian Open. L’impresa sta nel fatto che è nata con un dito in meno per ogni mano a causa di una sindrome rara e riesce comunque a impugnare la racchetta e a giocare a tennis a livelli molto alti.