Incidente stradale a Trivignano Udinese (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Alle ore 12 di oggi, 13 gennaio 2021, una squadra della sede centrale del comando vigili del fuoco di Udine è intervenuta a Trivignano Udinese per un Incidente stradale. I VV.F. giunti sul posto hanno trovato un'autovettura che uscita, per cause ancora in fase di accertamento, di strada era finita in un fossato.I pompieri assieme al personale sanitario del 118 hanno estratto dall'abitacolo del mezzo incidentato l'automobilista che è stato elitrasportato all'ospedale di Udine, successivamente hanno provveduto alla messa in sicurezza della vettura incidentata e dell'area del sinistro. L'Incidente non ha coinvolto altri veicoli.

