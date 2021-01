Il premier Conte è salito al Quirinale da Mattarella (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Lo strappo di Renzi. La sfida di Conte. Gli appelli all'unità. Ci sarà questa crisi di governo? La decisione di Italia Viva attesa per le 17:30 con la conferenza stampa di Renzi Leggi su today (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Lo strappo di Renzi. La sfida di. Gli appelli all'unità. Ci sarà questa crisi di governo? La decisione di Italia Viva attesa per le 17:30 con la conferenza stampa di Renzi

lucatelese : @@@@@@@@@ Conte mette con le spalle al muro Renzi: “Se si assumerà la responsabilità di una crisi in piena pandemia… - ferrazza : Pensare che Conte non sia il miglior premier in questo momento è legittimo. Quasi doveroso. Ma far cadere il govern… - TgLa7 : Il premier Giuseppe #Conte è salito al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Incontro interl… - NapolitanoIda : @Clezia90039499 Il Premier Conte lo ha lasciato blaterare per poi metterlo spalle al muro?????? - giure99 : Che brutta faccia! Che brutta figura! MATTARELLA A CONTE: “FATE PRESTO” “Uscire velocemente da incertezza”. Il pre… -