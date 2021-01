Il “nuovo” Recovery è il nulla cosmico. Ma la crisi è un assurdità. Parla La Malfa (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il nulla, cosmico. Il Recovery Plan uscito dalla agitata notte di Palazzo Chigi, preludio di una crisi di governo (forse) è la versione brutta del primo Recovery, quello di metà dicembre. Peccato, dice a Formiche.net il più volte ministro del Bilancio, Giorgio La Malfa, oggi economista e animatore della Fondazione dedicata la padre, Ugo. Poteva essere l’occasione per infilare nelle decine di pagine del piano qualche progetto realistico. E invece no, per l’ex ministro non c’è nulla, o quasi, da fare. La Malfa, il Recovery Plan appena licenziato dal Consiglio dei ministri la convince? Assolutamente no. E gli spiego perché. La bozza di dicembre conteneva una grossa parte di progetti e soprattutto un barlume di governance. Adesso sono ... Leggi su formiche (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il. IlPlan uscito dalla agitata notte di Palazzo Chigi, preludio di unadi governo (forse) è la versione brutta del primo, quello di metà dicembre. Peccato, dice a Formiche.net il più volte ministro del Bilancio, Giorgio La, oggi economista e animatore della Fondazione dedicata la padre, Ugo. Poteva essere l’occasione per infilare nelle decine di pagine del piano qualche progetto realistico. E invece no, per l’ex ministro non c’è, o quasi, da fare. La, ilPlan appena licenziato dal Consiglio dei ministri la convince? Assolutamente no. E gli spiego perché. La bozza di dicembre conteneva una grossa parte di progetti e soprattutto un barlume di governance. Adesso sono ...

