Il centrodestra attacca: "Conte si dimetta o venga in Aula domani" (Di mercoledì 13 gennaio 2021) AGI - "Il presidente del Consiglio prenda atto della crisi e si dimetta immediatamente o, diversamente, si presenti domani in Parlamento per chiedere un voto di fiducia. Se non ci sarà la fiducia, la via maestra per riportare al governo del Paese una maggioranza coesa ed omogenea, con un programma condiviso e all'altezza dei problemi drammatici che stiamo affrontando, resta quella delle elezioni". Così il centrodestra in una nota congiunta. "Bisogna fare presto. L'Italia non può aspettare le liti, i giochini e le reciproche accuse dei partiti di governo, di Conte e Renzi, dei Cinquestelle e del Pd", conotinua la nota in cui si ribadisce che la coalizione "è la prima forza politica del Paese", diffusa la termine di un vertice in cui è stata confermata - si sostiene - la grande compattezza della coalizione". "Ci ... Leggi su agi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) AGI - "Il presidente del Consiglio prenda atto della crisi e siimmediatamente o, diversamente, si presentiin Parlamento per chiedere un voto di fiducia. Se non ci sarà la fiducia, la via maestra per riportare al governo del Paese una maggioranza coesa ed omogenea, con un programma condiviso e all'altezza dei problemi drammatici che stiamo affrontando, resta quella delle elezioni". Così ilin una nota congiunta. "Bisogna fare presto. L'Italia non può aspettare le liti, i giochini e le reciproche accuse dei partiti di governo, die Renzi, dei Cinquestelle e del Pd", conotinua la nota in cui si ribadisce che la coalizione "è la prima forza politica del Paese", diffusa la termine di un vertice in cui è stata confermata - si sostiene - la grande compattezza della coalizione". "Ci ...

