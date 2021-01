Il Cdm ha varato il Recovery Plan. Ora è a rischio lo scostamento di bilancio (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il documento passa ora all'esame del Parlamento prima di essere inviato a Bruxelles. Ma con il governo in bilico c'è il rischio che non si possa varare il quinto 'Decreto Ristori' da oltre 20 miliardi Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il documento passa ora all'esame del Parlamento prima di essere inviato a Bruxelles. Ma con il governo in bilico c'è ilche non si possa varare il quinto 'Decreto Ristori' da oltre 20 miliardi

