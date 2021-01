I mantra da provare quando si è sopraffatti dall’ansia

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’ansia è universale. L’American Psychological Association la definisce come «un’emozione caratterizzata da sentimenti di tensione, pensieri preoccupanti e cambiamenti fisici come l’aumento della pressione sanguigna». La maggior parte delle persone la sperimenta nella propria vita prima o poi. Celeb comprese. Beyoncé ha dichiarato di affidarsi a un rituale per calmarsi, Dakota Johnson ha gestito la sua salute mentale durante il lockdown praticando la meditazione, che per lei ha fatto la differenza così come per Selena Gomez e Lady Gaga.