Governo | Zingaretti | ‘massimo impegno per patto legislatura’

Roma, 13 gen. (Adnkronos) – "Massimo impegno per un #pattodilegislatura. Per il bene dell'Italia, per creare fiducia e dare certezze alle persone. Per aumentare gli investimenti, creare lavoro, per un'Italia green e digitale. Per dare un futuro migliore ai giovani". Lo scrive il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, su twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

