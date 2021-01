Governo: Cdm confermato (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - Il Cdm sulle misure anti-Covid è al momento confermato. Resta dunque la riunione alle 21.30. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - Il Cdm sulle misure anti-Covid è al momento. Resta dunque la riunione alle 21.30.

Agenzia_Ansa : Lo stato d'emergenza per il Covid dovrebbe essere prorogato fino al 30 aprile. Lo si apprende da fonti di governo a… - petergomezblog : Crisi governo, diretta – In corso il Cdm sul Recovery. Renzi: “Passo avanti ma se non mettono il Mes ci asteniamo.… - repubblica : Governo, via libera al Recovery plan. Italia Viva si astiene, scontro in Cdm. Ora la crisi è a un passo [aggiorname… - veles47 : @vitalbaa Ma una conferenza stampa con Bellanova che fotografa questo Governo con “ siamo stati in CdM dalle 21,30… - TV7Benevento : Governo: Cdm confermato... -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Cdm Comunicato del Consiglio dei Ministri n. 89 | www.governo.it Governo Governo: Cdm confermato

Roma, 13 gen. (Adnkronos) – Il Cdm sulle misure anti-Covid è al momento confermato. Resta dunque la riunione alle 21.30.

Renzi apre la crisi di governo. "Conte non rispetta le regole democratiche". Il PD "Grave errore che pagheranno tutti gli italiani".

Renzi apre la crisi di governo. "Conte non rispetta le regole democratiche". Il PD "Grave errore che pagheranno tutti gli italiani". In conferenza stampa Matteo Renzi ha annunciato le dimissioni delle ...

Roma, 13 gen. (Adnkronos) – Il Cdm sulle misure anti-Covid è al momento confermato. Resta dunque la riunione alle 21.30.Renzi apre la crisi di governo. "Conte non rispetta le regole democratiche". Il PD "Grave errore che pagheranno tutti gli italiani". In conferenza stampa Matteo Renzi ha annunciato le dimissioni delle ...