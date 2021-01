Giuntoli: “Lobotka non è in uscita. Milik? L’entourage sta parlando con alcuni club” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ai microfoni di Rai Sport, nel prepartita di Napoli-Empoli, il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli. Lobotka e Milik sono in uscita. Seguite Zaccagni. Farete qualcosa sul mercato? “Lobotka non è in uscita. Per quanto riguarda Milik, il suo entourage sta parlando con dei club, aspettiamo di trovare soluzioni”. In campionato siete altalenanti, perché? “E’ un’annata particolare, si gioca molto spesso. Non vorrei trovare alibi, non è giusto perché i ragazzi stanno facendo bene, ma ci stanno mancando tanti giocatori, abbiamo pagato qualche assenza di troppo”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ai microfoni di Rai Sport, nel prepartita di Napoli-Empoli, il direttore sportivo del Napoli, Cristianosono in. Seguite Zaccagni. Farete qualcosa sul mercato? “non è in. Per quanto riguarda, il suo entourage stacon dei, aspettiamo di trovare soluzioni”. In campionato siete altalenanti, perché? “E’ un’annata particolare, si gioca molto spesso. Non vorrei trovare alibi, non è giusto perché i ragazzi stanno facendo bene, ma ci stanno mancando tanti giocatori, abbiamo pagato qualche assenza di troppo”. L'articolo ilNapolista.

