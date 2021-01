Firenze, folle corsa contromano in autostrada: la polizia lo blocca. Aveva con sé un’ascia (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Firenze, folle corsa contromano in autostrada: la polizia lo blocca. folle corsa contromano in autostrada prima che gli agenti della Polstrada lo convincessero a fermarsi dopo aver esploso contro la sua vettura alcuni colpi di arma da fuoco. Il 40enne fermato dagli agenti Aveva nell’abitacolo della sua vettura due armi: un coltello e un’ascia. Non ha voluto rispondere alle domande degli agenti e al momento del fermo ha chiesto solo insistentemente un’avvocato. Attimi di terrore per gli automobilisti in autostrada sulla A-1. Una macchina ha viaggiato contromano per quaranta chilometri circa ad alta velocità, da Rioveggio fino alle ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 13 gennaio 2021)in: laloinprima che gli agenti della Polstrada lo convincessero a fermarsi dopo aver esploso contro la sua vettura alcuni colpi di arma da fuoco. Il 40enne fermato dagli agentinell’abitacolo della sua vettura due armi: un coltello e. Non ha voluto rispondere alle domande degli agenti e al momento del fermo ha chiesto solo insistentemente un’avvocato. Attimi di terrore per gli automobilisti insulla A-1. Una macchina ha viaggiatoper quaranta chilometri circa ad alta velocità, da Rioveggio fino alle ...

iltirreno : Un uomo, mentre viaggiava contromano lungo la A1, è stato intercettato dalla polizia stradale tra Firenze e Bologna… - alessia11921 : RT @ibico75: Firenze, folle guida in autostrada contromano, la polizia spara alle gomme per fermarlo. Urlava 'VADO A FAR CADERE IL GOVERNOO… - iltrumpo : RT @ibico75: Firenze, folle guida in autostrada contromano, la polizia spara alle gomme per fermarlo. Urlava 'VADO A FAR CADERE IL GOVERNOO… - ibico75 : Firenze, folle guida in autostrada contromano, la polizia spara alle gomme per fermarlo. Urlava 'VADO A FAR CADERE… - QLexPipiens : @EugeneAndHisAxe Fammi sapere se hai bisogno di una perizia... Ti fò gratisse. Contromano in autostrada: folle cor… -