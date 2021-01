Covid, l’Asl di Napoli mette in isolamento allenatore e 3 giocatori dell’Empoli (Di mercoledì 13 gennaio 2021) l’Asl Napoli 1 ha messo in isolamento in albergo a Napoli tre calciatori dell’Empoli, l’allenatore Dionisi e un magazziniere che sono in città per il match di Coppa Italia di oggi pomeriggio. Lo riporta l’ANSA citando fonti sanitarie. L’isolamento è stato ordinato dal ministero della salute visto che i cinque erano su un volo del L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 13 gennaio 2021)1 ha messo inin albergo atre calciatori, l’Dionisi e un magazziniere che sono in città per il match di Coppa Italia di oggi pomeriggio. Lo riporta l’ANSA citando fonti sanitarie. L’è stato ordinato dal ministero della salute visto che i cinque erano su un volo del L'articolo

