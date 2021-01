Chi è Teresa, figlia di Jovanotti, a cui dedicò 'Per te' (Di mercoledì 13 gennaio 2021) 22 anni e 60mila follower su Instagram (collezionati grazie alla sua attività fumettista), la ragazza è nata dal matrimonio del cantautore con Francesca Valiani Leggi su today (Di mercoledì 13 gennaio 2021) 22 anni e 60mila follower su Instagram (collezionati grazie alla sua attività fumettista), la ragazza è nata dal matrimonio del cantautore con Francesca Valiani

Licia_m_93 : RT @tottiseyes_: Crocc: “chi sono gli ignavi?” Maria Teresa: “quelli che non hanno mai preso posizione” Stefania: “I COMODINI” NON RESPI… - eleonoraishere_ : RT @tottiseyes_: Crocc: “chi sono gli ignavi?” Maria Teresa: “quelli che non hanno mai preso posizione” Stefania: “I COMODINI” NON RESPI… - elisicci : RT @tottiseyes_: Crocc: “chi sono gli ignavi?” Maria Teresa: “quelli che non hanno mai preso posizione” Stefania: “I COMODINI” NON RESPI… - yleniac_ : RT @tottiseyes_: Crocc: “chi sono gli ignavi?” Maria Teresa: “quelli che non hanno mai preso posizione” Stefania: “I COMODINI” NON RESPI… - veropalmish : Zelletta: “chi sono gli ignavi?” Maria Teresa: “quelli che nella vita non hanno mai preso posizione” Stefania: “i comodini” ?????? #GFVIP -