Caso Genovese | indignazione contro ‘Non è l’arena’ | “Come ‘Processo per stupro' ”

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) ROMA – “Il processo ad Alberto Genovese nelle aule dei tribunali non è ancora iniziato, ma intanto la trasmissione ‘Non e’ l’Arena’ condotta da Massimo Giletti su La7 lo ha avviato in televisione, trasformando in spettacolo una vicenda umana dolorosa e gettando nel tritacarne senza alcun rispetto le giovani vittime dell’imprenditore“. Lo afferma in una nota stampa Antonella Veltri, presidente di D.i.Re-Donne in Rete contro la Violenza, in riferimento alla puntata della trasmissione condotta da Massimo Giletti su La7 andata in onda il 10 gennaio scorso. “Proprio come in ‘Processo per stupro’ – trasmesso dalla Rai nel 1979 – quello a cui siamo costrette ad assistere, ben 42 anni dopo, è il processo alle ragazze che hanno subito violenza, i cui comportamenti sono passati sotto la lente del pregiudizio sessista più retrivo per minimizzare le responsabilità dell’autore delle violenze“, afferma Mariangela Zanni, consigliera D.i.Re del Veneto. “Massimo Giletti si appoggia con forza sulle dichiarazioni di Daniele Leali, l’amico di Alberto Genovese e organizzatore delle sue feste, e della sua fidanzata Marilisa Loisi che in studio si ergono a giudici facendo a pezzi le ragazze con giudizi, allusioni e insinuazioni, per cavalcare l’onda della corresponsabilità in quanto è loro successo, una prassi che i media continuano a riproporre con costanza”, dichiara Nadia Somma, consigliera D.i.Re dell’Emilia Romagna.