Burioni contro Le Iene | “La Procura ha sequestrato due loro servizi falsi e diffamatori Su di me bugie grottesche”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ladi Milano haduede Lesul virologo Roberto. A darne notizia via Facebook è lo stesso virologo docente dell’università Vita-Salute San Raffaele del capoluogo lombardo. “Nel giugno scorso ‘Le’ hanno trasmesso duetantoquantonei miei confronti. Mi accusavano, mentendo, del comportamento più grave per un medico e per uno scienziato: farsi guidare dal proprio interesse e non dal bene pubblico e dei pazienti nelle proprie dichiarazioni. Per motivi a me incomprensibili, hanno tentato di demolire la mia immagine pubblica facendomi passare per un disonesto volto a perseguire solo il suo personale profitto con affermazioni tanto false quanto diffamanti nei miei ...