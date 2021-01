Azzolina: “Chiederò ristori formativi per recupero e sostegno dopo dad” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) ROMA – “Oltre alle risorse stanziate nel Decreto ristori e nella recente legge di bilancio per il miglioramento formativo e didattico, chiederò ulteriori ristori formativi per realizzare, anche con riferimento al primo ciclo di istruzione, iniziative di integrazione, recupero e sostegno degli apprendimenti, finalizzate alla riduzione del gap formativo derivante dal prolungato ricorso all’attività didattica a distanza“. Lo ha detto la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, intervenuta questo pomeriggio durante il Question Time alla Camera in risposta a un’interrogazione sulla rilevazione delle perdite di apprendimento connesse al prolungamento della didattica a distanza e sull’eventuale previsione di un recupero formativo o del prolungamento dell’anno scolastico. Leggi su dire (Di mercoledì 13 gennaio 2021) ROMA – “Oltre alle risorse stanziate nel Decreto ristori e nella recente legge di bilancio per il miglioramento formativo e didattico, chiederò ulteriori ristori formativi per realizzare, anche con riferimento al primo ciclo di istruzione, iniziative di integrazione, recupero e sostegno degli apprendimenti, finalizzate alla riduzione del gap formativo derivante dal prolungato ricorso all’attività didattica a distanza“. Lo ha detto la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, intervenuta questo pomeriggio durante il Question Time alla Camera in risposta a un’interrogazione sulla rilevazione delle perdite di apprendimento connesse al prolungamento della didattica a distanza e sull’eventuale previsione di un recupero formativo o del prolungamento dell’anno scolastico.

ANSA_Legalita : Scuola: Azzolina, chiederò altre risorse per recuperi. 'Oltre a fondi Ristori e L. Bilancio per ridurre gap formati… - FI_ultimissime : RT @andrea_cangini: Chiediamo da mesi alla #Azzolina di presentare un piano per “ristorare” gli studenti del vuoto formativo subito. Oggi,… - CorriereQ : Scuola: Azzolina, chiederò altre risorse per recuperi - ottovanz : RT @GToccafondi: Oggi, alle 15 circa, alla Camera chiederò alla ministra #Azzolina cosa prevede di fare, visti i suoi proclami, per far rie… - orizzontescuola : Azzolina ribadisce: “Chiederò ulteriori ristori per superare i gap formativi derivati dalla DaD” -