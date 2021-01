Aula bunker | 325 imputati | 438 capi d' accusa È il maxi-processo di ndrangheta

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) 325, 438di imputazione, 600 avvocati, 30 parti civili, 224 parti offese individuate dalla procura. Numeri - che non si vedevano da trent’anni in un procedimento contro la criminalità organizzata - che non bastano a trarre conclusioni, ma certamente aiutano are la complessità delnato dall’inchiesta Rinascita-Scott, che si apre oggi, nell’di Lamezia Terme. La struttura in cui siederanno giudici,e avvocati è stata inaugurata a dicembre. Un capannone è stato riconvertito per l’occasione. In Calabria, infatti, non c’erano sedi idonee a ospitare un procedimento contro la ’di così grandi dimensioni. L’ipotesi di instaurarlo altrove è stata esplorata, ma si è voluto impedire che un ...