Amazon, rimossi i prodotti QAnon dall'e-commerce (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il colosso dell'e-commerce di proprietà di Jeff Bezos, Amazon, ha deciso di rimuovere tutti i prodotti collegati a QAnon dalla propria piattaforma Anche Amazon ha deciso di combattere i complottisti di QAnon insieme agli altri potenti colossi di Internet. Il sito di e-commerce di Jeff Bezos, dopo aver tolto il servizio di hosting dal suo

MonEleonora : 'Amazon in precedenza è stata criticata per aver rimosso prodotti che promuovono opinioni estremiste, come i libri… - RiccardoSussi : @doluccia16 rimossi i server da amazon. Voi continuate a comprare da Amazon & C. -

Google ha bloccato per una settimana il canale attraverso cui Donald Trump diffondeva i propri video. Nel frattempo il colosso dell'e-commerce passa al contrattacco legale ...

