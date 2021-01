Alto Adige vaccini: mancano 8mila infermieri e uno su due rifiuta (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ieri è arrivato il primo carico di vaccini Moderna, 47mila dosi che verranno smistate nelle Regioni italiane con il maggior numero di over 80. A occuparsi del carico sarà Poste Italiane tramite il suo corriere espresso Sda. Ma in alcune Regioni come l’Alto Adige molti medici e sanitari pur avendo diritto al vaccino hanno deciso di non immunizzarsi, uno su due. L’assessore alla Sanità della provincia di Bolzano, Thomas Widmann, ha giustificato il gesto dicendo che da quelle parti non esiste la “cultura del vaccino“. mancano infermieri in Alto Adige Il problema è anche quello di restare senza scorte di vaccini e senza personale. La direttrice del dipartimento di Salute e sicurezza dell’Unione Europea, Sandra Gallina, che dirige i negoziati con le ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ieri è arrivato il primo carico diModerna, 47mila dosi che verranno smistate nelle Regioni italiane con il maggior numero di over 80. A occuparsi del carico sarà Poste Italiane tramite il suo corriere espresso Sda. Ma in alcune Regioni come l’molti medici e sanitari pur avendo diritto al vaccino hanno deciso di non immunizzarsi, uno su due. L’assessore alla Sanità della provincia di Bolzano, Thomas Widmann, ha giustificato il gesto dicendo che da quelle parti non esiste la “cultura del vaccino“.inIl problema è anche quello di restare senza scorte die senza personale. La direttrice del dipartimento di Salute e sicurezza dell’Unione Europea, Sandra Gallina, che dirige i negoziati con le ...

