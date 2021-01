Zingaretti: “Crisi di Governo sarebbe un grave errore, un tunnel senza uscita” (Di martedì 12 gennaio 2021) ROMA -Con Italia viva “abbiamo condiviso il percorso del governo ma una cosa è rafforzare il governo altra cosa è abbatterlo. I governi non si rilanciano mandandoli a casa. Il dissenso con Italia viva è su questo”, dichiara il segretario del Pd Nicola Zingaretti, a Sky.. Il segretario del Pd spiega: “Gli italiani non capirebbero una crisi di governo. Sarebbe un grave errore politico che penalizzerebbe l’Italia. E lo sarebbe anche a livello internazionale, visto che con Biden si apre una prospettiva di multilateralismo, e non sarebbe una buona notizia se in Italia tornassero al governo gli alleati di Trump”. “Faccio un appello a che ritorni il buon senso e la voglia di dialogo per evitare di tornare in una stagione che gli italiani non capirebbero”, aggiunge. ZINGARETTI: “LA CRISI È UN TUNNEL SENZA USCITA” Leggi su dire (Di martedì 12 gennaio 2021) ROMA -Con Italia viva “abbiamo condiviso il percorso del governo ma una cosa è rafforzare il governo altra cosa è abbatterlo. I governi non si rilanciano mandandoli a casa. Il dissenso con Italia viva è su questo”, dichiara il segretario del Pd Nicola Zingaretti, a Sky.. Il segretario del Pd spiega: “Gli italiani non capirebbero una crisi di governo. Sarebbe un grave errore politico che penalizzerebbe l’Italia. E lo sarebbe anche a livello internazionale, visto che con Biden si apre una prospettiva di multilateralismo, e non sarebbe una buona notizia se in Italia tornassero al governo gli alleati di Trump”. “Faccio un appello a che ritorni il buon senso e la voglia di dialogo per evitare di tornare in una stagione che gli italiani non capirebbero”, aggiunge. ZINGARETTI: “LA CRISI È UN TUNNEL SENZA USCITA”

Roma, 12 gen (Adnkronos) – “Io spero non si arrivi a una crisi, ma quando il vaso si rompe i cocci non si rimettono insieme”. Lo ha detto Nicola Zingaretti a SkyTg24 sulla crisi di governo.

Governo: Zingaretti, 'spero e lavoro perché si rinnovi e vada avanti

Roma, 12 gen (Adnkronos) - "Alla vigilia di una discussione in Consiglio dei ministri sul Recovery fund, che è cambiato, io spero e lavoro perchè il governo si rinnovi e vada avanti e non per una cris ...

Roma, 12 gen (Adnkronos) – "Io spero non si arrivi a una crisi, ma quando il vaso si rompe i cocci non si rimettono insieme". Lo ha detto Nicola Zingaretti a SkyTg24 sulla crisi di governo.