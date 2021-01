Vigilia di crisi ormai certa. Conte avvisa Renzi: 'Se uscite non farò altri governi con Italia viva'. 'Allora niente Conte 3' (Di martedì 12 gennaio 2021) Il governo verso l'ultimo atto: lo scontro tra Renzi e il premier, a meno di sorprese, è ormai avviato su una strada senza ritorno. Il presidente del Consiglio oggi ha fatto sapere che in caso di ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 12 gennaio 2021) Il governo verso l'ultimo atto: lo scontro trae il premier, a meno di sorprese, èavviato su una strada senza ritorno. Il presidente del Consiglio oggi ha fatto sapere che in caso di ...

