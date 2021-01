Uomini e Donne, anticipazioni martedì 12 gennaio: Sophie dà una change a Matteo, Michele va via? (Di martedì 12 gennaio 2021) Secondo appuntamento settimanale di Uomini e Donne Continua senza sosta la programmazione di Uomini e Donne. Lo storico dating show pomeridiano di Canale 5, giunto alla 24esima edizione e condotto da Maria De Filippi è tornato sul piccolo schermo dopo la lunga pausa natalizia. Da qualche giorno a questa parte, inoltre, in rete gira voce che la professionista pavese sia propensa ad organizzare una versione serale con i vip del suddetto programma. Nel frattempo, il numeroso pubblico della rete ammiraglia Mediaset avrà la possibilità, dopo la soap opera iberica Una Vita, di vedersi un altro episodio, il secondo settimanale. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios? Per tutte le anticipazioni dettagliate fornite dal noto portale Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo. Trono ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 12 gennaio 2021) Secondo appuntamento settimanale diContinua senza sosta la programmazione di. Lo storico dating show pomeridiano di Canale 5, giunto alla 24esima edizione e condotto da Maria De Filippi è tornato sul piccolo schermo dopo la lunga pausa natalizia. Da qualche giorno a questa parte, inoltre, in rete gira voce che la professionista pavese sia propensa ad organizzare una versione serale con i vip del suddetto programma. Nel frattempo, il numeroso pubblico della rete ammiraglia Mediaset avrà la possibilità, dopo la soap opera iberica Una Vita, di vedersi un altro episodio, il secondo settimanale. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios? Per tutte ledettagliate fornite dal noto portale Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo. Trono ...

