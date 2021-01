Tina Cipollari e Gianni Sperti, lite con Brunilde a Uomini e Donne/ "Sei pensante..." (Di martedì 12 gennaio 2021) lite a Uomini e Donne tra Gianni Sperti, Tina Cipollari e Brunilde Habibi: i due opinionisti si scagliano contro la dama e... Leggi su ilsussidiario (Di martedì 12 gennaio 2021)traHabibi: i due opinionisti si scagliano contro la dama e...

Manila49190122 : @shouldenvyuss Diciamo che è un po' esagerato quello che stanno facendo, dopo 5 giorni 'innamorati pazzi ' è assurd… - MattisGiacomo : RT @trashbiccis: E brava la Diletta Leotta che si porta a casa il Can Yaman, ok. Ma vogliamo parlare della terza foto? Mi era preso un colp… - Ileniasa25 : RT @trashbiccis: Diletta Leotta e Can Yaman? No. Tina Cipollari e Gianni Sperti. (solo la prima foto è fake) ?? - Chiara19594538 : RT @trashbiccis: E brava la Diletta Leotta che si porta a casa il Can Yaman, ok. Ma vogliamo parlare della terza foto? Mi era preso un colp… - trashbiccis : Diletta Leotta e Can Yaman? No. Tina Cipollari e Gianni Sperti. (solo la prima foto è fake) ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Tina Cipollari Tina Cipollari e Gianni Sperti, lite con Brunilde a Uomini e Donne/ 'Sei pensante...' Il Sussidiario.net Tina Cipollari e Gianni Sperti, lite con Brunilde a Uomini e Donne/ “Sei pensante…”

Lite a Uomini e Donne tra Gianni Sperti, Tina Cipollari e Brunilde Habibi: i due opinionisti si scagliano contro la dama ...

Giorgio Manetti, dubbio su Maria De Filippi: “Strano che continui a…”

Maria De Filippi, parla Giorgio Manetti: “Strano che continui a contare su Gemma” Da anni a questa parte Giorgio Manetti non ha più messo piede ...

Lite a Uomini e Donne tra Gianni Sperti, Tina Cipollari e Brunilde Habibi: i due opinionisti si scagliano contro la dama ...Maria De Filippi, parla Giorgio Manetti: “Strano che continui a contare su Gemma” Da anni a questa parte Giorgio Manetti non ha più messo piede ...