Stefano De Martino | torna in prima serata su Rai2 oggi ‘Stasera tutto è possibile’

(Di martedì 12 gennaio 2021) Inizia stasera la sesta edizione del programma Rai condotto daDeQuesta sera al via la sesta edizione del programma Rai che vede al timoneDe. Sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli non ci sarà alcuna gara, né vincitori o vinti, ma tantissimi giochi e protagonisti comici, attori, personaggi dello spettacolo che si metteranno in gioco per regalare un sorriso ai telespettatori. Ospiti fissi del programma Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia. Per il primo appuntamento di, che avrà come tema la magia, si aggiungeranno agli ospiti fissi: Elettra Lamborghini, Nathalie Guetta, Sergio Friscia, Paolo Conticini, Valeria Graci e Francesco Arienzo, i Gemelli di Guidonia e Mago Heldin. Otto puntate di questo feel good show, arrivato alla sesta edizione, dove ...