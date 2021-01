Silenziare il termometro non cura la malattia | ma ci piace crederlo

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 12 gennaio 2021) Dopo l’assalto di Capitol hill gli Stati uniti si sono risvegliati dal sogno hollywoodiano in cui per assaltare la Casa bianca servivano un C130 con armamento pesante e battaglioni di commandos iperaddestrati, mentre in realtà sono bastati tre supercafoni con bastoni e cappelli da muflone. “930 miliardi di dollari ben spesi”, gongolano i contribuenti pensando al budget annuale della Difesa statunitense. Il tentativo d’insurrezione che ha lasciato a terra cinque morti si è concluso con un fervido chiacchiericcio; da un lato, 73 milioni di elettori di Trump fanno notare che i primi a fare disordini, assalti, saccheggi ed escalation sono stati i liberali. Dall’altro i liberali rispondono che loro non hanno assaltato il Campidoglio per impedire la nomina del nuovo presidente. SeguiPolitico su Google News Tutti, comunque, si sono spaventati. I ...