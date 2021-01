Regione Campania, progetto “A.b.r.a.m.o.”: percorso di inclusione per i rom di Giugliano (Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Giunta regionale ha approvato oggi il progetto “A.b.r.a.m.o.”, un atto politico di particolare valore. Si avvia un percorso di integrazione abitativa, lavorativa e sociale delle popolazioni Rom, Sinti e Camminanti presenti sul territorio di Giugliano in Campania. Il progetto nasce nel 2015 con la partecipazione della Prefettura di Napoli, della Città metropolitana, del Comune di Giugliano e degli enti del terzo settore che sono in campo per affrontare questa che è una vera emergenza. Lo stanziamento è di 864mila euro per 480 unità familiari, di cui 250 sono minori, finalizzato alla garanzia dei servizi essenziali, alla risposta dei diritti fondamentali quale quello dell’abitazione, dell’assistenza sanitaria, dell’inclusione ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Giunta regionale ha approvato oggi il“A.b.r.a.m.o.”, un atto politico di particolare valore. Si avvia undi integrazione abitativa, lavorativa e sociale delle popolazioni Rom, Sinti e Camminanti presenti sul territorio diin. Ilnasce nel 2015 con la partecipazione della Prefettura di Napoli, della Città metropolitana, del Comune die degli enti del terzo settore che sono in campo per affrontare questa che è una vera emergenza. Lo stanziamento è di 864mila euro per 480 unità familiari, di cui 250 sono minori, finalizzato alla garanzia dei servizi essenziali, alla risposta dei diritti fondamentali quale quello dell’abitazione, dell’assistenza sanitaria, dell’...

"Procediamo giorno dopo giorno e provvedimento dopo provvedimento a fare passi in avanti nel difficile e impegnativo piano di risanamento e rilancio delle aziende di trasporto regionali che per primi ...

Rione Terra, revocate le procedure di licenziamento

Si è svolto oggi, presso la sede della giunta regionale della Campania, un incontro sul Rione Terra di Pozzuoli. Alla riunione hanno preso parte l’assessore al Lavoro, Severino Nappi, nella qualità di ...

