Nuovo Dpcm e spostamenti per andare dai congiunti fuori regione: cosa succede dal 16 gennaio (Di martedì 12 gennaio 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha ampiamente ribadito che 'le misure restrittive funzionano e con molta probabilità resterà il divieto di spostamento tra regioni'. Su Twitter e altri social ... Leggi su today (Di martedì 12 gennaio 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha ampiamente ribadito che 'le misure restrittive funzionano e con molta probabilità resterà il divieto di spostamento tra regioni'. Su Twitter e altri social ...

matteograndi : E dopo aver abolito la movida, adesso con il nuovo DPCM faremo una stretta sulla movida immaginaria. Ché non si sa mai. - rtl1025 : ?? Al termine della riunione con i capi delegazione per l'elaborazione di un nuovo #Dpcm, il premier #Conte conferma… - MediasetTgcom24 : Covid: Conte riunisce alle 17 capi delegazione per nuovo Dpcm - CitizenPost : Nuovo DPCM 16 gennaio: regole su spostamenti, negozi, visite ad amici - illusovr : RT @mgmaglie: Nuovo dpcm,voci dal Comitato della #psicodittaturasanitaria: proroga delle visite private per sole due persone,stretta sulla… -