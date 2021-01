Madalina Ghenea: “Il mio manager rispose a Zaniolo” (Di martedì 12 gennaio 2021) La modella Madalina Ghenea torna sulla storia riguardante la storia con Nicolò Zaniolo. Un followers gli ha chiesto: “Posso baciarti 24 ore al giorno”, riprendendo una frase attribuita al calciatore. Lei ne ha approfittato per spiegare che non sono fidanzati e che a quella frase fu il suo manager a rispondere. Al momento la situazione con Zaniolo sembra dunque essere cristallizzata, in seguito al momento no vissuto con la ex fidanzata e all’attesa di un figlio. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 12 gennaio 2021) La modellatorna sulla storia riguardante la storia con Nicolò. Un followers gli ha chiesto: “Posso baciarti 24 ore al giorno”, riprendendo una frase attribuita al calciatore. Lei ne ha approfittato per spiegare che non sono fidanzati e che a quella frase fu il suoa rispondere. Al momento la situazione consembra dunque essere cristallizzata, in seguito al momento no vissuto con la ex fidanzata e all’attesa di un figlio. SportFace.

