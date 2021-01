LIVE Errani-Garcia Perez 3-6 6-3 2-1, Qualificazioni Australian Open in DIRETTA: break di vantaggio per l’azzurra nel terzo set (Di martedì 12 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Errani, prima al centro di Garcia Perez e rovescio vincente successivo. 40-30 Buona prima di Garcia Perez, non controlla la risposta Errani. 30-30 Ottima risposta profonda di dritto di Errani, finisce allontanata Garcia Perez e il suo dritto andando indietro non trova il campo. 30-15 Missile di dritto lungolinea vincente di Garcia Perez, in corsa. 15-15 Lungo di almeno un paio di metri il dritto di Garcia Perez. 15-0 Spinge Garcia Perez con il dritto, appena largo il recupero di Errani che poi discute (molto brevemente) con il giudice di ... Leggi su oasport (Di martedì 12 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1, prima al centro die rovescio vincente successivo. 40-30 Buona prima di, non controlla la risposta. 30-30 Ottima risposta profonda di dritto di, finisce allontanatae il suo dritto andando indietro non trova il campo. 30-15 Missile di dritto lungolinea vincente di, in corsa. 15-15 Lungo di almeno un paio di metri il dritto di. 15-0 Spingecon il dritto, appena largo il recupero diche poi discute (molto brevemente) con il giudice di ...

zazoomblog : LIVE Errani-Garcia Perez 3-6 1-2 Qualificazioni Australian Open in DIRETTA: solo break nel secondo set - #Errani-Ga… - zazoomblog : LIVE Errani-Garcia Perez 3-6 0-1 Qualificazioni Australian Open in DIRETTA: break anche nel secondo set per la spag… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Sara Errani cerca di approdare al turno decisivo delle qualificazioni degli Australian Open. Di fron… -